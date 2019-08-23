Омбудсмен Путина объяснила, зачем приехала в Киев: видео

Украина и Россия проводят большую работу, которая вскоре будет придана гласности.

Об этом в Киеве заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам", - сказал она.

При этом Москалькова посоветовала журналистам запастись терпением.

Как известно, 23 августа Москалькова находится с однодневным визитом в Киеве. Она посетила Лукьяновское СИЗО в столице Украины, где содержится обвиняемый в госизмене главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. При этом она отказалась говорить о том, встречалась ли с ним.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина и Россия до конца августа могут провести обмен пленными по формуле 33 на 33.