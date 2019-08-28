Зеленский встретился с советником Трампа: фото и первые подробности

28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Политики встретились в Киеве в Офисе президента Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили первоочередные меры для укрепления партнерства между двумя странами. Также Болтон отметил, что первая встреча Зеленского с президентом США пройдет в Варшаве. В ближайшие дни начнется подготовка к переговорам глав государств.

"Были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности", - сообщают в пресс-службе.

Зеленский выразил благодарность партнерам из США за поддержку суверенитета Украины. Он выразил надежду, что США все же примут участие в переговорах в "нормандском формате".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Болтон пытается помешать Китаю получить контроль над украинской компанией "Мотор Сич".