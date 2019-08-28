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Зеленскому мешают: в России раскрыли новые данные по обмену пленными

среда, 28 августа 2019, 11:50
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Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом не состоится в ближайшее время и будет отложен на неопределенный срок.

Такое заявление в комментарии российскому агентству ТАСС сделал ряда осужденных россиян Валентин Рыбин.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - отметил он.

Недавно Рыбин говорил, что стороны согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

После этого он заявил, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены.

Ранее "Апостроф" публиковал список пленных, которых Украина готова отдать на обмен с Россией. Он должен был состояться до конца августа.

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