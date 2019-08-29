Чем и почем кормят депутатов в столовой Рады: эксклюзивные фото меню и блюд

В четверг, 29 августа, новый состав Верховной Рады начал свою работу, а новые народные депутаты получили возможность познакомиться с парламентской столовой.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров также побывал в столовой Верховной Рады.

На снимках можно увидеть меню парламентского общепита с ценами на блюда. Так, обед из борща, каши и котлеты "по-киевски" обойдется посетителям Верховной Рады в 104 гривны.

Однако можно и более дорогие блюда, например, бутерброд с икрой за 56 грн, блины "помпадур" за 77 грн или язык (75 грн за 100 грамм). Самая дорогая позиция меню - слабосоленая семга, которую в столовой Рады продают по 174 грн за 100 грамм.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в первый день работы нового созыва Верховной Рады стал известен состав парламентских комитетов .