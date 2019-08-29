RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новая Рада приняла присягу: онлайн трансляция и все подробности

Следим за главным политическим событием августа в режиме онлайн

Дмитрий Иванческул четверг, 29 августа 2019, 11:25
читати статтю українською
Следим за главным политическим событием августа в режиме онлайн Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартовала новая Верховная Рада IХ созыва. Праздничное заседание началось в 10 часов и продолжалось около 20 минут. Депутаты приняли присягу и спели гимн Украины.

Далее после 13 часов будет создан временный президиум, заслушан отчет экс-спикера Рады Андрея Парубия и назначен новый спикер парламента и его заместителей.

Также Рада сформирует парламентские комитеты, количество которых сократилось с 27 до 23. Большинство комитетов получат в управление "Слуги народа". Подробнее читайте здесь.

В 13 часов Рада приступит к серьезной работе. В частности, будет избран премьер-министр (по всем слухам - Алексей Гончарук) и, скорее всего, весь Кабинет министров.

По некоторым данным первое заседание Рады может затянуться не только на вечер, но и на всю ночь. Какие конкретно будут приниматься решения – пока неизвестно. По некоторым данным Рада также может отменить сегодня депутатскую неприкосновенность.

"Апостроф" будет следить за заседанием Рады в режиме онлайн.

11:40 Пошла жара. Юрий Луценко написал заявление об отставке. Как говорится, главное уйти вовремя.

11:35 Новоизбранный нардеп, спортивный герой Украины Жан Беленюк тонко тролит пропаганду Кремля у себя в Instagram. Укрофашисты на месте?

11:26 Тем временем в Раде заговорили о том, что за весь Кабмин сегодня голосовать не будут. Тем не менее премьера выберут. Кандидатуру Алексея Гончарука уже внесли в Раду на рассмотрение. Осталось дождаться, когда нардепы начнут работать.

11:02 А Дмитрий Разумков, который почти новый спикер, хвалится своей парламентской ксивой.

11:00 Тем временем в сети появились фото письменной присяги нардепов. Вот ее подписывает кто-то из новоизбранных.

10:40 А вот каким увидел торжественное заседание фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1

10:34 Под Радой традиционно - ни дня без протестов.

А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы
1 / 1
А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы
1 / 1
А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы
1 / 1
А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы
1 / 1

10:22 Парубий консультирует депутатов, как им быть дальше. До 13:00 все новоизбранные нардепы письменно подписывают присягу и регистрируются на первое заседание, которое начнется в 13:00. А пока все расходятся отдохнуть. Праздничное заседание ВР закрыто. Вот так ...

10:18 Присягу читает самый старший депутат Рады Юлий Иоффе. Депутаты принимают присягу стоя. Депутаты в разнобой, будто и не тренировались, сказали "присягаю".

10:14 В зале кроме Зеленского и действующего Кабмина находятся также все президенты Украины, бывшие спикеры Рады и многие другие гости.

10:11 Парубий объявил в Раде минуту молчания по украинским героями, погибшими на войне против российского агрессора.

10:08 Заседание стартовало. Депутаты спели гимн Украины. Зеленский занял место в президентской ложе.

10:02 Кортеж президента уже прибыл в Верховную Раду, а значит, вот-вот стартует праздничное заседание. Вместе с тем, значительное количество журналистов застряло на входе в здание ВР.

09:26 Филарет прошел без очереди. Даже не спросил.

09:15 Возле Рады появилась телеведущая Катя Осадчая и актер "Квартала 95", нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков

08:53 До заседания остается более часа, а возле здания уже собрались большие очереди:

Фото - Александр Гончаров

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселила забавная деталь в схеме рассадки "Слуг народа" в Раде.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

Состав Кабинета министров будет полностью обновлен, но некоторые министры из прежней власти все же останутся на своих местах

Будущее Украины - не с ЕС и НАТО - Сергей Корсунский

Дипломат Сергей Корсунский в интервью Апострофу рассказал о судьбе Минских соглашений, особом статусе Донбасса, а также необходимости тесных отношений с ближайшими соседями

Сто дней конфликтов и скандалов: что успел сделать президент Зеленский

Сторонники Зеленского считают, что ста дней недостаточно для того, чтобы делать выводы о работе нового президента

Новости

29 августа

11:54
Луценко подписал заявление об отставке: фото
11:53
ДТП с троллейбусом и такси в Киеве: свидетельницу возмутила "реакция" полиции
11:33
"Центрэнерго" профинансирует на 50 млн гривен запуск новой лавы на крупной шахте
11:22
Будет ли Россия обменивать Сенцова: появились обнадеживающие подробности
11:22
Названа самая популярная песня лета 2019
11:20
"Слуги народа" в первый день работы нашли в Раде неожиданную проблему
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных
Празднование Дня Независимости Украины
Красный корпус университета Шевченко стал белым
В Киеве прошла церемония поднятия Государственного флага
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: