Новая Рада приняла присягу: онлайн трансляция и все подробности

В четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартовала новая Верховная Рада IХ созыва. Праздничное заседание началось в 10 часов и продолжалось около 20 минут. Депутаты приняли присягу и спели гимн Украины.



Далее после 13 часов будет создан временный президиум, заслушан отчет экс-спикера Рады Андрея Парубия и назначен новый спикер парламента и его заместителей.

Также Рада сформирует парламентские комитеты, количество которых сократилось с 27 до 23. Большинство комитетов получат в управление "Слуги народа". Подробнее читайте здесь.

В 13 часов Рада приступит к серьезной работе. В частности, будет избран премьер-министр (по всем слухам - Алексей Гончарук) и, скорее всего, весь Кабинет министров.

По некоторым данным первое заседание Рады может затянуться не только на вечер, но и на всю ночь. Какие конкретно будут приниматься решения – пока неизвестно. По некоторым данным Рада также может отменить сегодня депутатскую неприкосновенность.

"Апостроф" будет следить за заседанием Рады в режиме онлайн.

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11:40 Пошла жара. Юрий Луценко написал заявление об отставке. Как говорится, главное уйти вовремя.

11:35 Новоизбранный нардеп, спортивный герой Украины Жан Беленюк тонко тролит пропаганду Кремля у себя в Instagram. Укрофашисты на месте?



11:26 Тем временем в Раде заговорили о том, что за весь Кабмин сегодня голосовать не будут. Тем не менее премьера выберут. Кандидатуру Алексея Гончарука уже внесли в Раду на рассмотрение. Осталось дождаться, когда нардепы начнут работать.

11:02 А Дмитрий Разумков, который почти новый спикер, хвалится своей парламентской ксивой.



11:00 Тем временем в сети появились фото письменной присяги нардепов. Вот ее подписывает кто-то из новоизбранных.

10:40 А вот каким увидел торжественное заседание фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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10:34 Под Радой традиционно - ни дня без протестов.

А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1

10:22 Парубий консультирует депутатов, как им быть дальше. До 13:00 все новоизбранные нардепы письменно подписывают присягу и регистрируются на первое заседание, которое начнется в 13:00. А пока все расходятся отдохнуть. Праздничное заседание ВР закрыто. Вот так ...



10:18 Присягу читает самый старший депутат Рады Юлий Иоффе. Депутаты принимают присягу стоя. Депутаты в разнобой, будто и не тренировались, сказали "присягаю".

10:14 В зале кроме Зеленского и действующего Кабмина находятся также все президенты Украины, бывшие спикеры Рады и многие другие гости.

10:11 Парубий объявил в Раде минуту молчания по украинским героями, погибшими на войне против российского агрессора.

10:08 Заседание стартовало. Депутаты спели гимн Украины. Зеленский занял место в президентской ложе.

10:02 Кортеж президента уже прибыл в Верховную Раду, а значит, вот-вот стартует праздничное заседание. Вместе с тем, значительное количество журналистов застряло на входе в здание ВР.

09:26 Филарет прошел без очереди. Даже не спросил.

09:15 Возле Рады появилась телеведущая Катя Осадчая и актер "Квартала 95", нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков

08:53 До заседания остается более часа, а возле здания уже собрались большие очереди:

Фото - Александр Гончаров

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселила забавная деталь в схеме рассадки "Слуг народа" в Раде.