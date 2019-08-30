Обмен переносится: новые данные о договоренности между Россией и Украиной

На данный момент поступает довольно противоречивая информация о процессе обмена пленными между Украиной и Россией, вплоть до его переноса.

В частности, о том, что обмен может быть отложен на начало сентября сообщает Радио Свобода.

"Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели", - говорится в сообщении.

В тоже время, в офисе президента Владимира Зеленского заявили утром, что процесс обмена продолжается.

"Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в заявлении.

И спикер СБУ Елена Гитлянская уверяет, что ждать завершения обмена осталось недолго.

А вот адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что обмен может состояться 3 сентября.

Подробнее об обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.