RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

12:12
Обмена пока что не будет: власти в Украине сделали важное уточнение
12:05
Над Киевом поднялся столб дыма из-за сильного пожара: опубликованы фото
12:03
​Силовики пришли с обысками в НСТУ и домой к Аласании: первые подробности
11:57
В сети метким фото показали всю суть новой Рады
11:51
Настоящее дно: в сети показали фото станции метро в Киеве в час пик
11:46
В Оппоблоке сообщили о нарушении прав нардепов в первый день работы Рады
11:30
Тина Кароль почтила память погибших украинских военных: видео
11:18
Это фейк: отец военнопленного моряка сделал громкое заявление в аэропорту
11:15
Узелков встревожил поклонников обращением из онкоцентра: что известно
10:53
Обмен переносится: новые данные о договоренности между Россией и Украиной
10:44
Громкое дело российского "крота" в Кабмине: стало известно о подписании им важного соглашения
10:31
​Новый кредитный транш для Украины: названы сроки визита в Киев миссии МВФ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обмен переносится: новые данные о договоренности между Россией и Украиной

пятница, 30 августа 2019, 10:53
переглянути новину українською

На данный момент поступает довольно противоречивая информация о процессе обмена пленными между Украиной и Россией, вплоть до его переноса.

В частности, о том, что обмен может быть отложен на начало сентября сообщает Радио Свобода.

"Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели", - говорится в сообщении.

В тоже время, в офисе президента Владимира Зеленского заявили утром, что процесс обмена продолжается.

"Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в заявлении.

И спикер СБУ Елена Гитлянская уверяет, что ждать завершения обмена осталось недолго.

А вот адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что обмен может состояться 3 сентября.

Подробнее об обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.

Фотовзгляд

Все галереи
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: