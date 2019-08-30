Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция

Пленных Россией украинских моряков, освобожденных во время обмена, состоявшегося в ночь на пятницу, 30 августа, уже доставили в Киев.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как передает издание со ссылкой на родственников одного из моряков, их поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал он, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали список людей, которых отпустила Россия.

Накануне обмена также стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Напомним, что изначально в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".