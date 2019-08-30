RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

19:48
У Авакова отберут "ручную армию" МВД
19:35
​У Зеленского сделали громкое заявление по тарифам
19:22
Кэти Перри выпустила яркий клип к песне Small Talk: его сняла режиссер из Одессы
19:19
План побега: в сети жестко отреагировали на приглашение Зеленского в Москву
18:55
Боевики ДНР сделали заявление по обмену пленными с Киевом
18:50
Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов: подробности
18:49
С гуманитарной миссией: в ОПЗЖ объяснили цель поездки Медведчука и Рабиновича в Москву
18:17
Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз: в чем суть
18:13
DZIDZIO выпустил забавный клип на драйвовую песню: видео
18:00
Новый генпрокурор внезапно отметился кровожадным заявлением
17:47
Что силовики вынесли из квартиры Аласании: появились подробности
17:45
Стадо: сеть повеселило видео с забывчивым "Слугой народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз: в чем суть

пятница, 30 августа 2019, 18:17
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением ввести ряд изменений в Конституцию.

В частности, глава государства предложил уменьшить число депутатов до 300 и ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком. Об этом говорится в проекте изменений в Конституцию № 1017.

Также предложение Зеленского предусматривает проведение выборов по пропорциональной избирательной системе.

Президент предлагает предусмотреть, что народные избранники должны владеть государственным языком.

Известно, что украинский лидер определил этот законопроект как неотложный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: