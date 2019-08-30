Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз: в чем суть

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением ввести ряд изменений в Конституцию.

В частности, глава государства предложил уменьшить число депутатов до 300 и ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком. Об этом говорится в проекте изменений в Конституцию № 1017.

Также предложение Зеленского предусматривает проведение выборов по пропорциональной избирательной системе.

Президент предлагает предусмотреть, что народные избранники должны владеть государственным языком.

Известно, что украинский лидер определил этот законопроект как неотложный.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде.