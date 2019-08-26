У Зеленского готовят "зачистку" Рады: появились подробности

В команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Он отметил, что работа над соответствующим законопроектом уже ведется. Также по его словам будет реализован проект о снятии депутатской неприкосновенности.

"Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил депутат.

Стефанчук ожидает быстрого принятия соответствующего законопроекта, поскольку в партии "Слуга народа" нет его противников.

"Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа - мы справимся своими голосами. 226 голосов, и мы отправляем в КСУ", - заметил он.

Также депутат призвал партии "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" поддержать "Слугу народа" в вопросе снятия неприкосновенности с народных избранников.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на первом заседании нового созыва Верховной Рады 29 августа подпишут коалиционное соглашение, а Кабинет министров будет сформирован позже.