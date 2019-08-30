Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский предложил очередные интересные изменения в Конституцию Украины.

Так, украинский лидер предлагает лишить Верховную Раду права предоставлять разрешение на арест и проведение следственных действий в отношении народных депутатов.

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

По инициативе президента, Рада не сможет давать добро на обыск, задержание, осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата. Также парламент не будет иметь права нарушать тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключение составят те случаи, когда другими способами получить информацию невозможно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз.