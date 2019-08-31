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В Киеве засекли "актрису", которая выманивает деньги в метро: фото

суббота, 31 августа 2019, 23:46
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В сети появилось фото женщины, которая, как утверждается, регулярно появляется на различных станциях киевского метро и просит у прохожих деньги, рассказывая о том, что попала в беду.

Фото было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

Фотография сопровождается рассказом одной из пострадавших от действий мошенницы.

"Этой девушке месяц назад я дала 200 грн на билет домой. Она плакала на всю станцию метро "Шулявскую", ещё и очень искренне так. Думала что это тот случай, когда человек действительно попал в беду и ей нужна помощь. Но нет, после этого я её встретила на "Дорогожичах" и сегодня на "Вокзальной". Плакала так же искренне и люди ей также искренне давали деньги. Хорошая актриса. Раньше была блондинкой сейчас покрасилась. Возможно, эта публикация хоть как-то поможет в борьбе с ещё одним видом обмана", – рассказывает пользовательница.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 июля в Киеве правоохранители задержали туристическую мошенницу, по вине которой группа гимнасток не попала в Грецию.

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