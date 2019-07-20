В Киеве задержали мошенницу, которая нажилась на юных спортсменах: фото

17 июля в столице правоохранители задержали туристическую мошенницу, по вине которой группа гимнасток не попала в Грецию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Женщина долго скрывалась от правосудия по обвинению в присвоении денежных средств под видом оказания туристических услуг. Еще в феврале 2018 года она получила от родителей малолетних детей, занимающихся художественной гимнастикой в детских заведениях Оболонского района, сумму почти 90 тысяч гривен. Эти деньги она взяла якобы как уплату за 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь.

Однако, заплатив деньги за авиабилеты, юные пассажиры так и не попали на самолет. Директор турфирмы своих обязательств не выполнила, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В связи с тем, что подозреваемая длительное время уклонялась от следственных действий, прокуратура через суд получила разрешение на ее задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения.

Мошенницу правоохранители задержали в Печерском районе столицы. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ближайшее время обвинительный акт в отношении злоумышленницы будет направлено в суд для рассмотрения дальнейших действий.

Как сообщал "Апостроф", в Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток, которые обманывали их под предлогом аренды жилья.