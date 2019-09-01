Зеленский созывает срочное совещание: что происходит

В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное совещание, тема которого не разглашается.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча состоится в Офисе президента.

Отметим, что на данный момент Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал громкое заявление по тарифам на коммуналку в Украине. Также он придумал жесткое наказание, в случае невыполнения Кабинетом министров предложенной им инициативы по тарифам.