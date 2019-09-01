RU  UA  EN

воскресенье, 1 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 сентября

13:59
Россия попалась на наглой лжи из-за обмена пленными с Украиной
13:26
В Польше "присвоили" себе Львов и Ровно: в сети скандал из-за фото
12:52
Зеленский сделал громкое заявление по тарифам на коммуналку в Украине
12:40
В Киеве проучили "актрису", которая выманивала деньги у людей в метро: видео
12:13
Под Днепром водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО: опубликованы фото
11:44
Сезон продолжается: опубликованы свежие фото пляжей на курорте Кирилловка
11:36
Известный гонщик погиб в результате чудовищной аварии: опубликовано видео
11:20
"Заморозка" военной помощи США Украине: появилось важное заявление
11:03
Украине еще улыбается лето: синоптик дала прогноз погоды на 2 сентября
10:38
Лидер сборной Украины забил красивый гол в английской Премьер-лиге: опубликовано видео
10:37
В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию": фото
10:12
Радость, но не для всех: День знаний 1 сентября показали меткими фотожабами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский сделал громкое заявление по тарифам на коммуналку в Украине

воскресенье, 01 сентября 2019, 12:52
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.

Об этом Зеленский заявил в интервью по случаю 100 дней своего президентства.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все, что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку", - сказал президент.

При этом, он уточнил, что правительство в курсе его позиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз.

Кроме того, Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Не оттепель, а прорыв: как Зеленский проводит переговоры в Польше, главное (обновляется)

Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: