Зеленский сделал громкое заявление по тарифам на коммуналку в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.

Об этом Зеленский заявил в интервью по случаю 100 дней своего президентства.

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все, что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку", - сказал президент.

При этом, он уточнил, что правительство в курсе его позиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз.

Кроме того, Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов.