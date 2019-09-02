На каких авто ездят министры нового Кабмина: появилась интересная инфографика

Не все новые украинские министры ездят на дорогих автомобилях. Некоторые из них передвигаются по столице при помощи такси.

Об этом сообщает "24 канал". Также была опубликована инфорграфика с автомобилями министров.

Так, один из лучших автомобилей у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Интересно, что министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не имеет машины. При этом она внесла в декларацию коня.

Интересно, что глава украинского правительства Алексей Гончарук владеет автомобилем Jaguar.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 сентября премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал видеообращение к школьникам по случаю Дня знаний, в котором показал помещения Кабинета министров и проехал по ним на самокате.