Гончарук на самокате устроил экскурсию по Кабмину для школьников: опубликовано видео

В воскресенье, 1 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал видеообращение к школьникам по случаю Дня знаний, в котором показал помещения Кабинета министров и проехал по ним на самокате.

Видео опубликовано на Facebook странице премьера.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать", – заявил Гончарук.

По словам премьера, в здании Кабмина огромное количество этажей, где расположены десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей.

"А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", - сказал он и проехался на электросамокате по коридору и заехал в зал заседаний правительства.

"В этом помещении работает украинское правительство. Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия", – резюмировал глава Кабмина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", для учеников старших классов в школе введут новый предмет, который поможет им освоить финансовую грамотность.