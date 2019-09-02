Зеленский с интересной формулировкой уволил экс-начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.

Подробнее о том, какую роль в этих событиях играл бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и нынешний НГШ - Руслан Хомчак в трагедии под Иловайском, читайте в материале "Апострофа": Мы находились под постоянным огнем русских, - генерал Думанский о боях под Иловайском.

Кроме того, Шевченковский суд Киева 5 августа заслушал свободные показания и начал допрос жены полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации.