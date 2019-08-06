Дело полковника ВСУ, работавшего на боевиков: жена раскрыла засекреченную СБУ информацию

Шевченковский суд Киева 5 августа заслушал свободные показания и начал допрос жены полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, обвиняемого в государственной измене и участия в террористической организации.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Маргарита Безъязыкова рассказала суду, что ДНР отпустила ее мужа в обмен на двух женщин. После освобождения представители СБУ запретили ей рассказывать об этом.

В 2014 году после похищения мужа Маргарита обратилась в правоохранительные органы, а также общалась с командиром 8 армейского корпуса Петром Литвиным, тогдашним начальником Генштаба Виктором Муженко. Последний, по словам женщины, в декабре 2014 года предлагал обменять Безъязыкова на русского офицера, майора российской разведки по фамилии Бондарук (позывной "Золотой").

Муженко сказал Маргарите позвонить Захарченко и спросить, возможен ли обмен. По словам женщины, на звонки и СМС телефон Захарченко не отвечал. Также она обращалась неофициально к нардепу Оксаны Билозир и официально - до нардепа Павла Кишкаря и постоянно общалась с работником ГУР Минобороны.

"В СБУ мне не давали нормальных советов, как мне общаться с боевиками темы. Мне говорили, чтобы я с ними переписывалась, вела этот разговор. Я не очень хотела. Это было очень трудно. Поэтому я часто обращалась к Игорю Анатольевичу (работник ГУР МО)", - рассказала Безъязыкова.

"1 сентября они (боевики) вышли на мою сестру... на ее страницу "Вконтакте". Писали они, потом написал мой муж... Тогда она еще была несовершеннолетняя, училась в школе. Написал: "Нужно поговорить с твоей сестрой"... Мне муж написал: "я живой, я в плену". После этого начали писать, что я не должна никому рассказывать, что на меня вышли", - рассказала женщина.

По настоянию боевиков она несколько раз меняла телефоны и сим-карты.

"Потом мне муж позвонил сам. Я почувствовала, что он избит, голос очень изменен. Сказал, что сестра сменила фамилию и боевики не могли найти ее, чтобы написать... Вообще я просила, чтобы давали ему звонить, потому что мне было важно услышать, что он жив... Часто я видела, что пишет не муж, писали и ночью. Было очень хорошо понятно в некоторых моментах, что это не мой муж, потому что писали нецензурные слова, мой муж таких не употребляет... Однажды я спросила, как зовут кошку у нас... Мне начали грубить в этой переписке... Я поняла, что это не мой муж. Он очень любил эту кошку... И в СБУ мне сказали, чтобы я была вежливой, потому что, когда я начинаю дерзить, то они могут навредить моему мужу", - сказала Маргарита Безъязыкова.

В мае 2015 года с пленным Безъязыковым оборвалась связь. Уже тогда ходили слухи о возможной измене полковника и его жена разговаривала с замглавы администрации президента Андреем Тарановым и тот это все опровергал. Поскольку помочь в поисках мужа никто не мог, то Маргарита позвонила боевику Басурину, который пообещал узнать. Телефон ей дали волонтеры, чьих имен она не помнит. В конца 2015 года контакт восстановился и Безъязыков сообщил, что здесь он больше не нужен и с этими людьми можно договориться.

"Он из рук в руки переходил, в другие группировки. Они власть отжимали друг у друга. И в подвале был, и побит был, четверо суток не мыли однажды, воды не давали. Но эти уже более-менее адекватные. Он работал на кухне", - рассказала свидетельница. Безъязыков дал жене номер Николая, с которым можно поговорить по поводу обмена.

"Я позвонила этому Николаю. Он сказал, что им не нужен мой муж и попросил меня приехать и забрать его. Я сказала, что я туда не поеду, потому что я боюсь. Сказал: "приезжайте и посмотрите, как у нас тут все цветет и пахнет, никто Вас не тронет". Я сообщила в СБУ", - рассказала женщина.

Координатор группы обмена пленными "Патриот" Олег Котенко предложил, чтобы вместо Маргариты поехала мать полковника, мол, старую женщину они трогать не станут. Но Николай, услышав это по телефону, отказался. Позже Николай сказал, что ДНР согласилась обменять Безъязыкова на двух женщин.

Однажды утром Безъязыковой пришло СМС от Николая по данным двух женщин на обмен. Обеих кандидаток звали Светлана. Одна содержалась во Львовской области, а другая в Краматорске.

После освобождения работники СБУ запретили разглашать, как это произошло и сказали ссылаться на секретную спецоперацию: "Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы - должна была об том сказать журналистам... Я не должна была говорить, что был какой-то обмен".

После встречи с президентом Порошенко супруги Безъязыковы также встретилось с главой СБУ Грицаком. "Он сказал: "Вы молодец, что приложили столько усилий, чтобы освободить своего мужа. Дальше я не знаю, что это было, я не поняла разговор... на тот момент. Он сказал, если мой муж будет прыгать, цитирую дословно, то на него управа найдется. Я попросила объяснить, что он имеет в виду, я не понимаю. Он сказал: "Вы очень умная и все поняли и мужу объясните". Он еще сказал, что им не нужен еще один, который будет как Савченко говорить, что хочет стать президентом", - рассказала Маргарита.

Суд закончит допрос в следующем заседании - 6 сентября. Также адвокат попросил выписать повестки еще на ряд свидетелей. Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей защиты. Доказательства обвинения уже исследованы.

Суд продлил Ивану Безъязыкову срок содержания под стражей на 2 месяца без определения залога - до 3 октября.

Как известно, в июне этого года Конституционный суд решил, что к обвиняемым в государственной измене можно применять более мягкие меры предосторожности. Кроме того, стало возможно обжаловать постановление о продлении меры пресечения до вынесения приговора.

4 июля 2019 Безъязыков подал апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. 18 июля Киевский апелляционный суд вернул материалы в суд первой инстанции для надлежащего оформления. Суд указал на отсутствие копии обвинительного акта, расписки о получении обвиняемым копии последней постановления о продлении меры пресечения, данных о защитниках обвиняемого и прокурора, данных, характеризующих личность обвиняемого, без которых судья не может приступить к проверке апелляционных жалоб.

По версии прокуратуры, в плену Безъязыков пошел на сотрудничество с террористами и был заместителем начальника отдела военной разведки ДНР.

Безъязыкову грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял решение по экс-главе генштаба ВСУ, которого обвинили в государственной измене.