Историк назвал "маленькие" дела, которые могут поднять Зеленского на новый уровень популярности

В ближайшее время экономических успехов в команде президента Владимира Зеленского не будет.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал историк Георгий Касьянов.

"То есть любые экономические реформы сначала всегда ведут к ухудшению ситуации. Это как при лечении болезни гомеопатией – сначала ухудшение, а потом быстрое улучшение.

Во-первых, будут нужны непопулярные меры, но сейчас делаются популярные. Понемногу снижаются тарифы на газ. Решили убить "Роттердам плюс" - и это очень правильно. Открыто уголовное производство", - сказал он.

По словам историка, доверие украинцев Зеленский может получить благодаря закону о "евробляхах".

"Не помню подробностей, но это будет более справедливым, ведь то, что сейчас действует в этой области, выглядит совершенно дико. И если это сделают, то сразу несколько миллионов человек ему поверит. Люди покупали машины за какие-то небольшие деньги. Они на них не просто катаются, а зарабатывают, работая как такси и так далее. Это большое количество людей, и если это сделают, то сразу будет сигнал, что о них думают", - сказал Касьянов.

Он добавил, что также не стоит забывать и о глобальных реформах. При этом историк подчеркнул, что на новый уровень популярности Зеленского могут поднять и повседневные дела.

"Предположим, очень хорошо было бы осуществить посадки коррупционеров, но еще лучше было бы, если бы полиция начала работать, если бы улицы стали безопасными, если бы все эти колоссальные структуры по продаже наркотиков как-то прищемили, чтобы люди увидели, что в подъездах не толкутся.

Большие вопросы важны – война, экономические реформы, судебные реформы, коррупция и так далее. Но очень важно сделать что-то, чтобы на уровне повседневной жизни что-то сдвинулось. И, конечно, центральная линия – это экономическая свобода. То есть это создание очень четких, простых, прозрачных правил взаимоотношений бизнеса и государства, и запуск инициативы снизу", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов.