RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

11:43
Праздник от "освободителей": Россия попала в Болгарии в серьезный скандал
11:29
Историк назвал "маленькие" дела, которые могут поднять Зеленского на новый уровень популярности
11:28
Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии
11:15
В "Авангарде" ожидают улучшения финансовых показателей во второй половине года
11:13
Олег Винник рассказал, как его отговорили жениться: вот кому он за это благодарен
11:11
"Слуга народа" отличился в Раде скандальной выходкой с депутатом от партии Порошенко: фото
11:07
Киевляне забили тревогу из-за странного пруда на Позняках: опубликовано видео
10:55
Бывший глава "Укроборонпрома" попал в новый скандал: видеорасследование журналистов
10:54
Советником министра здравоохранения стал основатель необычных секс-курсов: подробности истории
10:44
Федерер в феерическом матче вылетел с US Open: видео
10:33
На пляже в Херсоне произошла трагедия: опубликованы фото
10:23
В Украине объявили штормовое предупреждение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Историк назвал "маленькие" дела, которые могут поднять Зеленского на новый уровень популярности

среда, 04 сентября 2019, 11:29
переглянути новину українською

В ближайшее время экономических успехов в команде президента Владимира Зеленского не будет.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал историк Георгий Касьянов.

"То есть любые экономические реформы сначала всегда ведут к ухудшению ситуации. Это как при лечении болезни гомеопатией – сначала ухудшение, а потом быстрое улучшение.

Во-первых, будут нужны непопулярные меры, но сейчас делаются популярные. Понемногу снижаются тарифы на газ. Решили убить "Роттердам плюс" - и это очень правильно. Открыто уголовное производство", - сказал он.

По словам историка, доверие украинцев Зеленский может получить благодаря закону о "евробляхах".

"Не помню подробностей, но это будет более справедливым, ведь то, что сейчас действует в этой области, выглядит совершенно дико. И если это сделают, то сразу несколько миллионов человек ему поверит. Люди покупали машины за какие-то небольшие деньги. Они на них не просто катаются, а зарабатывают, работая как такси и так далее. Это большое количество людей, и если это сделают, то сразу будет сигнал, что о них думают", - сказал Касьянов.

Он добавил, что также не стоит забывать и о глобальных реформах. При этом историк подчеркнул, что на новый уровень популярности Зеленского могут поднять и повседневные дела.

"Предположим, очень хорошо было бы осуществить посадки коррупционеров, но еще лучше было бы, если бы полиция начала работать, если бы улицы стали безопасными, если бы все эти колоссальные структуры по продаже наркотиков как-то прищемили, чтобы люди увидели, что в подъездах не толкутся.

Большие вопросы важны – война, экономические реформы, судебные реформы, коррупция и так далее. Но очень важно сделать что-то, чтобы на уровне повседневной жизни что-то сдвинулось. И, конечно, центральная линия – это экономическая свобода. То есть это создание очень четких, простых, прозрачных правил взаимоотношений бизнеса и государства, и запуск инициативы снизу", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Депутатов будут судить, как простых смертных: что нужно знать

Рада под надзором Зеленского отменила неприкоснове­­­­нность: все подробности и видео

Не оттепель, а прорыв: как Зеленский провел переговоры в Польше, главное

Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: