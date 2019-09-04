Известная россиянка приехала в Украину и сделала наглое заявление про Крым: видео

Известная российская телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Украину и сделала скандальное заявление про Крым, отметив, что вопрос возвращения оккупированного полуострова пока не стоит поднимать.

Об этом она заявила в интервью "Новому времени".

По словам Собчак, украинцы и россияне "братские народы".

"Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым", потому что этот выход, к сожалению, сейчас невозможен. Он, на мой взгляд, был бы самым правильным, но для российских политиков он невозможен", - сказала она.

В то же время Собчак отметила, что Россия нарушила международные договоренности и заявила о необходимости провести референдум на полуострове.

Ее слова разозлили сеть.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неприятное заявление в адрес украинцев из-за аннексии Крыма Россией.