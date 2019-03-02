Лукашенко сделал неприятное для Украины заявление про захват Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неприятное заявление в адрес украинцев из-за аннексии Крыма Россией.

Его он озвучил в пятницу, 1 марта, во время "Большого разговора с президентом", отвечая на вопрос российского журналиста, не настало ли время Беларуси официально признать вхождение Крыма в состав РФ.

"Когда я был на инаугурации президента Порошенко 4 года назад или когда.. Жарища была за 30 градусов. И перед Радой меня окружили западные и украинские журналисты и начали меня пытать, чей Крым – российский или украинский. Я не готовился к этому вопросу и не хотел на него отвечать. Я им задал вопрос: "Сколько погибло украинцев во время захвата Крыма Россией?" Молчат. Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш. Для них это был совершенно неожиданный ответ, заключающийся в том, что если это ваше умирайте, воюйте за этот клочок земли", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что России "может пригодиться в этом конфликте такая позиция Беларуси".



"Скажите, что изменится после того, как я сейчас, в прямом эфире, заявлю о том, что Крым наш или Крым российский? Ничего. Это пройдет новостью вечером, а утром — забудут, никто слова не скажет. На Западе — ну, может, кто-то заметит. У нас народ подумает: ну, Лукашенко, чего ты влез в это, столько времени прошло? В Украине скажут: "собака" — и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим? Понимаете, нужно смотреть дальше, глубже", — сказал глава государства.

Лукашенко призвал "смотреть дальше и глубже в этих вопросах" и попытаться "хотя бы в данном случае" его понять.

"Не могу я быть марионеткой: подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать. Хотя американцам и Западу я всегда говорю — по-настоящему я должен был высказаться в поддержку России", - объяснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси.