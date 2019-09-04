Кличко все: Кабмин принял громкое решение по мэру Киева

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - написал он.

Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о лишении полномочий Ульяны Супрун, которая была исполняющей обязанности министра здравоохранения.

По словам Гончаренко, решения были приняты единогласно. При этом решение по Супрун является окончательным, а по ситуации с Кличко последнее слово за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский уволил сразу девятерых украинских послов из разных стран. Были уволены в частности, посол Украины в США Валерий Чалый, посол Украины на Кипре Борис Гуменюк и ряд других дипломатов.