Зеленский устроил зачистку послов Украины по всему миру: досталось и США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины по всему миру.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, лидер страны сделал ряд увольнений среди послов Украины. Среди них:

Валерий Челый - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Тринидад и Тобаго;

Ярослав Коваль - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Марокко;

Валерий Александрук - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Гана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Бенин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Сьерра-Леоне;

Петр Литвин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Армения;

Алексей Шовкопляс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Камбоджа;

Борис Гуменюк - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр;

Валентин Шевалев - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане;

Татьяна Ижевская - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты;

Юрий Дюдин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили;