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Зеленский устроил зачистку послов Украины по всему миру: досталось и США

пятница, 19 июля 2019, 17:13
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины по всему миру.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, лидер страны сделал ряд увольнений среди послов Украины. Среди них:

  • Валерий Челый - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Тринидад и Тобаго;
  • Ярослав Коваль - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Марокко;
  • Валерий Александрук - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Гана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Бенин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Сьерра-Леоне;
  • Петр Литвин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Армения;
  • Алексей Шовкопляс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Камбоджа;
  • Борис Гуменюк - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр;
  • Валентин Шевалев - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане;
  • Татьяна Ижевская - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты;
  • Юрий Дюдин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили;
  • Сергей Пасько - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины.

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