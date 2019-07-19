Зеленский устроил зачистку послов Украины по всему миру: досталось и США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины по всему миру.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Так, лидер страны сделал ряд увольнений среди послов Украины. Среди них:
- Валерий Челый - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Тринидад и Тобаго;
- Ярослав Коваль - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Марокко;
- Валерий Александрук - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Нигерия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Гана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Бенин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Сьерра-Леоне;
- Петр Литвин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Армения;
- Алексей Шовкопляс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Камбоджа;
- Борис Гуменюк - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр;
- Валентин Шевалев - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане;
- Татьяна Ижевская - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты;
- Юрий Дюдин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили;
- Сергей Пасько - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили.
Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины.