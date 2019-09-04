Нас ждет полный Трускавец: юмористы потроллили яркой песней депутатов новой Рады

В сети опубликовали очередной ролик, которым высмеяли новое руководство Украины. На этот раз видео было посвящено депутату от "Слуги народа" Юрию Корявченкову, известному как "Юзик".

Одним из авторов ролика выступил известный юморист Евгений Гендин. На своей странице в Facebook он написал: "Новая Рада-песня. Лёгкий обзор, без глубокого анализа. можно танцевать. Удачи, пацаны, на благо всей страны".

Исполняет композицию коллектив "Веселый ПесецЪ", а сама песня носит название "Я Юзика узнаю по мандату".

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый созыв Верховной Рады, который начал свою работу в четверг, 29 августа, в сети показали одним фото, которое не могло не вызвать саркастический смех среди украинцев.