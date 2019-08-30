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В сети метким фото показали всю суть новой Рады

пятница, 30 августа 2019, 11:57
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Новый созыв Верховной Рады, который начал свою работу в четверг, 29 августа, в сети показали одним фото, которое не могло не вызвать саркастический смех среди украинцев.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

На снимке можно увидеть актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова по прозвищу "Юзик", который одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, в Кривом Роге. На снимке видно, что бывшему актеру не с руки носить пиджак. А спиной к нему стоит народный депутат от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

В сети тут же стали комментировать снимок.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети повеселило фото "Юзика" на тренинге нардепов в Трускавце.

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