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У Авакова есть время до конца года: источники раскрыли детали "сделки" с Зеленским

четверг, 05 сентября 2019, 11:52
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Условием продолжения пребывания Арсена Авакова на посту главы Министерства внутренних дел был его отказ от влияния на Национальную Гвардию.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Апостроф".

Как отмечается, в команде президента Владимира Зеленского не хотят, чтобы Аваков был в состоянии "держать в напряжении" главу государства, если у них не сложатся партнерские отношения."

"Он согласился с этими условиями. Также у него есть время до конца года провести действительно эффективную реформу полиции и показать хороший результат", - рассказывает собеседник "Апострофа".

Утверждается, что если Аваков покажет себя с лучшей стороны, у него есть все шансы остаться в политике, но не в МВД. У Зеленского даже не исключают, что для Авакова могут создать отдельную должность, например, вице-премьер-министра по вопросам силового блока.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Забрать Нацгвардию у Авакова: зачем Зеленскому карманная армия.

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