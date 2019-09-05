Забрать Нацгвардию у Авакова: зачем Зеленскому карманная армия

С первыми днями работы парламента IX созыва началась и новая страница в законодательной сфере страны. "Позеленевшая" власть постепенно начала демонстрировать обществу, что они хотят сделать и поменять. Правом законодательной инициативы воспользовался и президент Владимир Зеленский. Каждый его законопроект заслуживает детального изучения. Пока же "Апостроф" решил разобраться, с чем связано предложение гаранта лишить Министерство внутренних дел руководства Национальной гвардией, и к чему это приведет.

Чем занимается Нацгвардия

Закон о Национальной гвардии Украины (НГУ) гласит, что это - военное формирование с правоохранительными функциями. В ее задачи входит защищать общественный порядок, государственную границу, охранять органы государственной власти, а также участвовать в прекращении массовых беспорядков. Это краткий перечень полномочий.

Подчиняется Нацгвардия Министерству внутренних дел. Почему так? Для начала стоит вспомнить, что НГУ в прошлом была известна как Внутренние войска (ВВ) МВД. Это формирование существовало до 2014 года, когда был принят закон о восстановлении Нацгвардии. На заре независимости Украины Нацгвардия рассматривались как прообраз будущей армии. Тогда были опасения, что воинские части советской армии, оставшиеся на территории бывшей УССР, не присягнут независимой Украине. Но все завершилось благополучно, да и Нацгвардию решили не расформировывать, а сохранить как силовую структуру.

Восстановление Нацгвардии связано с аннексией Крыма и началом военных действий на Востоке. В случае введения военного положения, Нацгвардия переходит в подчинение к Министерству обороны. Соответствующие изменения были поддержаны парламентом в 2015 году. Но в мирное время за Нацгвардию полностью отвечает МВД. Даже командующего НГУ президент назначает по представлению министра внутренних дел.

Последние 5 лет НГУ была в руках одного человека - министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно такой козырь в силовых структурах (не забываем о полиции) позволил ему сдерживать своего главного оппонента - президента Петра Порошенко от узурпации власти. Сейчас же у Зеленского решили немного подкорректировать функции Авакова, оказавшегося в новом Кабмине на старой должности.

Зачем Зеленскому Нацгвардия

Законопроект о передаче руководства Нацгвардией президенту зарегистрирован 29 августа. В документе предлагается убрать из основного закона о силовой структуре любые упоминания об МВД, заменив их на "президент" или "командующий". Последнего также намерены назначать в Офисе Зеленского.

"... в условиях особого периода, осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мероприятий по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защиты суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т.ч. и Национальной гвардией Украины, принадлежит не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источники "Апострофа" в окружении президента рассказывают другую историю. Лишить Авакова влияния на Нацгвардию было условием его возвращения в МВД. У Зеленского не хотят, чтобы Арсен Борисович позволял себе и дальше держать в напряжении президента, если у них не сложатся партнерские отношения. Поэтому для сохранения своих же нервов решили Авакову "облегчить" его работу.

У Зеленского не хотят, чтобы Арсен Борисович позволял себе и дальше держать в напряжении президента Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Он согласился с этими условиями. Также у него есть время до конца года провести действительно эффективную реформу полиции и показать хороший результат", - рассказывает собеседник "Апострофа". Если Аваков покажет себя с лучшей стороны, у него есть все шансы остаться в политике, но не в МВД. У Зеленского даже не исключают, что под него могут создать отдельную должность, например, вице-премьер-министра по вопросам силового блока.

У Авакова же эту информацию опровергают. Мол, Арсену Борисовичу условий никаких не ставили, а в МВД вернули за хорошую работу полиции на выборах. "Все остальное - это вбросы", - кратко высказался соратник Авакова. Также он обратил внимание, что подчинить себе Нацгвардию Зеленский не сможет. Поскольку в 106 статье Конституции Украины, в которой обозначены задачи президента, на данный момент нет пункта о том, что президент имеет право назначать и увольнять командующего Нацгвардией. Но кто сказал, что нельзя такие изменения в Конституцию внести позже?

Напомним, что подобная борьба за НГУ, точнее за ВВ, возникла в 2007 году при президенте Викторе Ющенко. Тогда он пытался своим указом (не через голосование в парламенте) вывести Внутренние войска из подчинения МВД. Причина была проста - не допустить использование ВВ в интересах определенных политических сил, что может создать угрозу национальной безопасности страны.

В этом есть доля правды. На то время главой МВД при премьер-министре Викторе Януковиче был Василий Цушко – человек "регионалов", выполнявший их указания. Именно поэтому Ющенко попытался вывести из-под контроля МВД ВВ. Год органы бодались между собой, и только в 2008 году, когда уже во главе МВД был Юрий Луценко, Ющенко решился отменить свой указ.

Зеленский решил разобраться с вопросом подчинения НГУ через парламент. Но уже в его фракции "Слуга народа" предполагают, что в конечном итоге предложенный законопроект президентом будет слегка изменен.

"Я считаю, что мы должны проголосовать за передачу президенту руководства Нацгвардией, но с последующим расширением законодательной базы касательно функционала", - прокомментировала "Апострофу" нардеп и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, добавив, что очень важно в этом случае четко прописать полномочия всех - Нацгвардии, президента и командующего.

Со своей коллегой соглашается и Денис Монастырский - руководитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который и будет рассматривать и корректировать данный законопроект.

"К этому законопроекту есть замечания по некоторым нормам, которые вынесены в одних законах и не вынесены в других. Потому что подчинение такого органа требует больших изменений законодательной базы", - рассказал он "Апострофу".

Сергей Згурц: "Вероятнее всего, решение связано с некоторыми политическими фигурами, которые за это время стали чрезмерно сильны" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец приветствует решение Зеленского переподчинить себе Нацгвардию. "Это, вероятнее всего, связано с некоторыми политическими фигурами, которые за это время стали чрезмерно сильны", - отмечает эксперт в разговоре с "Апострофом".

Но есть моменты, с которыми нужно разобраться, дабы в будущем не столкнуться с полным захватом власти. Згурец напоминает, что за последние годы Нацгвардия пополнилась приличным арсеналом вооружения - танки, вертолеты, оружие - которое ей на самом деле не нужно.

"Такой арсенал выходит за пределы ответственности силовой структуры, отвечающей за внутреннюю безопасность в стране. Каким образом танки могут использоваться для решения вопросов внутренней безопасности?" - задается риторическим вопросом Згурец.

И это превращает НГУ во вторую армию с функциональностью, которая пересекается с функциональностью Вооруженных сил. Если весь этот потенциал окажется в руках Владимира Зеленского, то такая концентрация силовых рычагов в руках одного человека будет представлять собой прямой путь к авторитаризму. Арсен Аваков, при всех своих минусах, сумел обеспечить честные выборы и стал серьезным противовесом для Петра Порошенко, не позволив ему сосредоточить власть в собственных руках. Таким же противовесом Аваков мог бы служить и для Зеленского, но теперь возможный переход НГУ в прямое подчинение к президенту является серьезной угрозой для демократии в Украине.