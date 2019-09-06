Одиозный прокурор времен Януковича снят с розыска

Бывший заместитель экс-генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин больше не находится в базе данных розыска Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на данные силового ведомства.

По данным издания, Кузьмина видели в здании Верховной Рады Украины 29 августа. Там журналисты поставили экс-чиновнику вопрос о том, где он находился в течение последних пяти лет. Топ-чиновник Генпрокуратуры Виктора Януковича проигнорировал его.

Тогда же журналисты сообщили правоохранителям, что Кузьмин находится в здании парламента. Спустя несколько дней фамилия народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" была удалена из электронной базы лиц, скрывающихся от органов власти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд принял скандальное решение по банку экс-министра времен Януковича.