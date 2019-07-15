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​Суд принял скандальное решение по банку экс-министра времен Януковича

понедельник, 15 июля 2019, 20:03
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Окружной административный суд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Такое решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений 9 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что суд принял такое решение 30 мая 2019 года по иску двух бывших акционеров банка Юнисон - кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Груп ЛТД.

Своим решением суд также признал противозаконным и отменил решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 19 июня 2018 года № 1725 о начале процедуры ликвидации банка Юнисон и делегировании полномочий ликвидатору банка.

Суд обязал НБУ вернуть банку "Юнисон" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, отозванную в июне 2018 года.

По данным СМИ, банк Юнисон контролировала семья экс-министра доходов и сборов(2012−2014 годы) Александра Клименко.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС по искам экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайших соратников, в том числе Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

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