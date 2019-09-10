"Война" с Порошенко продолжается: стало известно о новом требовании Зеленского

В Офисе президента (ОПУ), по некоторым данным, готовятся распустить Центральную избирательную комиссию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ZN.ua.

Как отмечается, ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду. Более того, представление уже якобы было передано в аппарат Рады для регистрации.

По данным журналистов, формальным поводом для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

"На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского", – говорится в материале.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины подготовлены указы о новых назначениях в СБУ и прокуратуре.