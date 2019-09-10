RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Война" с Порошенко продолжается: стало известно о новом требовании Зеленского

вторник, 10 сентября 2019, 16:59
переглянути новину українською

В Офисе президента (ОПУ), по некоторым данным, готовятся распустить Центральную избирательную комиссию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ZN.ua.

Как отмечается, ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду. Более того, представление уже якобы было передано в аппарат Рады для регистрации.

По данным журналистов, формальным поводом для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

"На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, находящийся в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского", – говорится в материале.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины подготовлены указы о новых назначениях в СБУ и прокуратуре.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как "слуга народа" Северин прокуратуру Днепропетровской области провел

Налог имени Коломойского: как украинский бюджет теряет во благо России

Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

О налоговой политике Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: