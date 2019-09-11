Пресс-конференция освобожденного из плена России Романа Сущенко: полное видео

В Киеве в среду, 11 сентября, состоялась первая пресс-конференция освобожденного из российского плена журналиста Роман Сущенко.

Общение с коллегами по СМИ Сущенко начал в 12:30 и закончил примерно спустя полтора часа.

Кроме Сущенко на пресс-конференции также присутствовал его адвокат – Марк Фейгин.

Перед пресс-конференцией журналист снял со здания информагентства "Укринформ", сотрудником которого он является, плакат с надписью #СВОБОДУСУЩЕНКО, провисевший на фасаде почти три года.

Смотрите полное видео пресс-конференции



Отметим, что накануне в Киеве также состоялась пресс-конференция освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Как сообщал "Апостроф", Сущенко был незаконно задержан российскими силовиками 30 сентября 2016 года, когда с частным визитом прибыл в Москву. Его обвинили в шпионаже, а позже приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Сущенко вернулся в Украину 7 сентября в рамках большого обмена между Украиной и Россией.