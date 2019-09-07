Возвращение пленных из России: онлайн трансляция и все подробности обмена

Обмен пленными между Украиной и Россией, по предварительной информации, запланирован на сегодня, 7 сентября. В список для обмена вошли Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух, украинские моряки, а также боевик Владимир Цемах, освобожденный решением украинского суда.

Первоначально предполагался обмен по формуле "33 на 33". Впоследствии она изменилась на формулу "35 на 35". При этом полные списки с фамилиями ни разу не публиковались. Адвокат Валентин Рыбин 6 сентября заявил: "В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах".

Апостроф ведет онлайн трансляцию обмена пленными.

09:42

Данные онлайн радара о вылетевшем из Москвы самолете:

09:18

Также в сети появилась информация, что из санатория под Киевом выехали автобусы по направлению в аэропорт "Борисполь".

09:17

А вот и видео появилось, как украинцев вывозят из "Лефортово":

09:01

Источник издания Цензор.нет" говорит, что на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан РФ и 23 гражданина Украины. Украина передаст России Цемаха и Вышинского.

08:56

Российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в своем Twitter сообщил, что возле СИЗО "Лефортово" был замечен спецназ, который предположительно прибыл для сопровождения украинских заключенных в аэропорт.

"В 6.39 утра к воротам Лефортова подъехал ещё один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин. Этот автобус привез спецназовцев в масках — видимо сопровождение пленных в пути до аэропорта".

Уже выехали во Внуково:

08:50

По данным российских СМИ в 09:00-09:30 из аэропортов "Внуково" и "Борисполь" вылетят два президентских самолета: российский ТУ-204 (RA-64058) и украинский АН-148 (UR-UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.

Напомним, ранее Путин сделал заявление по поводу обмена пленными почти одновременно с освобождением Цемаха украинским судом под личное обязательство