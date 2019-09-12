Наказание "слуги народа": опубликована злая фотожаба на кнопкодавов в Раде

В сети продолжают обсуждать принятие законопроектов о наказаниях для народных депутатов, которые пропускают заседания Верховной Рады и занимаются кнопкодавством.
Соответствующую фотожабу опубликовал на своей странице блогер Алексей Голобуцкий.
На картинке изображен кадр из сцены популярного фильма "Четыре комнаты" с отрубанием пальца.
"Расправа со слугой народа за кнопкодавство", – говорится в подписи к кадру.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 сентября Верховная Рада приняла шесть проектов законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины. В том числе, среди них был и законопроект о наказании нардепов за прогулы и кнопкодавство. За него проголосовало 279 народных депутатов, проект был отправлен на рассмотрение в Конституционный суд.