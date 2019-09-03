Рада голосует за изменения в Конституцию: онлайн трансляция

Верховная Рада после принятия решения об отмене депутатской неприкосновенности, приступила к дальнейшему рассмотрению повестки дня на 3 сентября.

С ДЕПУТАТОВ СНЯЛИ НЕПРИКОСНОВЕН­НОСТЬ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Как ожидается, нардепы намерены принять еще шесть проектов законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины.

Речь идет о таких проектах законов:

Об отмене адвокатской монополии;

О праве президента Украины на создание независимых регуляторных органов, назначение и увольнение глав ГБР и НАБУ;

О праве законодательной инициативы украинцев;

Об уполномоченных Верховной Рады;

Об уменьшении количества нардепов до 300;

О наказании нардепов за прогулы и кнопкодавство;

О консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Рады.

Смотрите видеотрансляцию из Рады.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на отмену неприкосновенности нардепов.