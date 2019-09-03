Рада голосует за изменения в Конституцию: онлайн трансляция

Верховная Рада после принятия решения об отмене депутатской неприкосновенности, приступила к дальнейшему рассмотрению повестки дня на 3 сентября.
С ДЕПУТАТОВ СНЯЛИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Как ожидается, нардепы намерены принять еще шесть проектов законов, которые вносят изменения в Конституцию Украины.
Речь идет о таких проектах законов:
- Об отмене адвокатской монополии;
- О праве президента Украины на создание независимых регуляторных органов, назначение и увольнение глав ГБР и НАБУ;
- О праве законодательной инициативы украинцев;
- Об уполномоченных Верховной Рады;
- Об уменьшении количества нардепов до 300;
- О наказании нардепов за прогулы и кнопкодавство;
- О консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Рады.
Смотрите видеотрансляцию из Рады.
Как сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на отмену неприкосновенности нардепов.