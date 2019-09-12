Нардепа поймали на интересном занятии во время заседания Рады: в сети ажиотаж, видео

Журналисты продолжают активно следить за действиями народных избранников в украинском парламенте и в очередной раз заметили интересные действия одного из них в смартфоне.

Как пишет в Facebook журналист Всеволод Филимоненко, новоизбранный депутат Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады.

На опубликованном видео видно, что информация пришла депутату на почту. Стоимость услуги достигала 12 тысяч долларов.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - подписал журналист публикацию.

В сети уже активно комментируют действия нардепа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.