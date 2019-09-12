RU  UA  EN

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 сентября

11:40
Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье
11:35
Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция
11:30
Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
11:25
Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды
11:16
Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео
11:15
Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров
10:55
Нардеп Дмитрук высказался в пользу выборности губернаторов и бюджетной децентрализации
10:55
Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше
10:53
Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера
10:46
В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардепа поймали на интересном занятии во время заседания Рады: в сети ажиотаж, видео

четверг, 12 сентября 2019, 16:54
переглянути новину українською

Журналисты продолжают активно следить за действиями народных избранников в украинском парламенте и в очередной раз заметили интересные действия одного из них в смартфоне.

Как пишет в Facebook журналист Всеволод Филимоненко, новоизбранный депутат Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады.

На опубликованном видео видно, что информация пришла депутату на почту. Стоимость услуги достигала 12 тысяч долларов.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - подписал журналист публикацию.

В сети уже активно комментируют действия нардепа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Встреча Зеленского с Коломойским: что президент решал с олигархом

Это как на скорости 200 км/час врезаться в скалу: что Сущенко рассказал журналистам в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: