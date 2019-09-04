RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

19:18
Крыму остается только завидовать: появилось свежее видео курорта Кирилловка
19:06
Одели в "юбку": Путин оконфузился из-за странного наряда, опубликовано фото
18:53
В Украине поймали банду воров, грабивших элитные дома: опубликованы фото
18:51
Депутаты в Раде нашли интересное "спасение" от журналистов: в сети волна смеха из-за фото
18:33
В ЕС приняли важное решение по санкциям против России: подробности
18:29
Появилось первое видео с места смертельного взрыва в Донецке
18:14
Поздравляем с днем рождения креативно: 15 шпаргалок для всей семьи
18:13
Изнасиловали и убили: всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, фото и видео
17:50
Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций
17:47
Страшно даже смотреть: в сети на фото показали, что осталось от известного гипермаркета в Донецке
17:47
В Киеве поймали вандалов, осквернивших известный памятник: их фото и переписка
17:25
Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Депутаты в Раде нашли интересное "спасение" от журналистов: в сети волна смеха из-за фото

среда, 04 сентября 2019, 18:51
переглянути новину українською

В сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.

Фото было опубликовано пользователем Варвара Квитка на странице в Facebook.

Она отметила, что вероятно такое шоу со "скрытыми переписками" будет продолжаться. Также пользователь уточнила, что первой применила прием нардеп Елена Криворучкина, которую застали за интимной перепиской.

"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: Слуга Народу - Лена Криворучкина - Округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтій, Александр Алексейчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник, 12+", - говорится в публикации.

В комментариях пользователи посоветовали депутатам ряд способов, как скрыть свои переписки, а также запостили несколько тематических шуток.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвалась шутками по поводу интимной переписки народного депутата фракции "Слуга народа" Елены Криворучкиной в зале парламента.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: