Депутаты в Раде нашли интересное "спасение" от журналистов: в сети волна смеха из-за фото

В сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.

Фото было опубликовано пользователем Варвара Квитка на странице в Facebook.

Она отметила, что вероятно такое шоу со "скрытыми переписками" будет продолжаться. Также пользователь уточнила, что первой применила прием нардеп Елена Криворучкина, которую застали за интимной перепиской.

"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: Слуга Народу - Лена Криворучкина - Округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтій, Александр Алексейчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник, 12+", - говорится в публикации.

В комментариях пользователи посоветовали депутатам ряд способов, как скрыть свои переписки, а также запостили несколько тематических шуток.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвалась шутками по поводу интимной переписки народного депутата фракции "Слуга народа" Елены Криворучкиной в зале парламента.