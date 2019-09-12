Вызывают на публичную порку в Раде: в сети скандал из-за слов Геращенко про "зеленых человечков" Зеленского

В Верховной Раде разгорелся скандал с участием народного депутата Ирины Геращенко, которую вызывают "на ковер" из-за резких высказываний в сторону депутатов от "Слуги народа".

Соответствующий документ опубликовала сама Геращенко на своей странице в Facebook.

В сети украинцы не удержались от комментариев, указав в одном из них, что проводить заседание из-за высказываний, "это шедевр".

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады. Им предусмотрено отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решения, принятого парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 народных депутатов. Тогда Геращенко с трибуны заявила: "5 років тому "зеленые человечки" захопили Крим, зараз "зеленые человечки" захоплюють український парламент".

Подробнее о том, как партия власти хочет изменить режим работы Верховной Рады, читайте в материале "Апострофа": Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде.