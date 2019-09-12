Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

"Вы нарушаете регламент!" - довольно часто такие обвинения летят в сторону фракции "Слуги народа" (СН) от оппонентов. Имея большинство в парламенте и своего человека в кресле спикера, проголосовать за законопроекты с нарушениями регламента Верховной Рады "слугам" не составляет большого труда. Но чтобы далее не происходило конфликтов, в СН анонсировали принятие нового регламента в ближайшее время. И некоторые инициативы уже зарегистрированы на сайте Рады. Что хотят изменить нардепы в своей работе и когда это произойдет, разбирался "Апостроф".

"А чем мы хуже?"

Во вторник, 10 сентября, во время голосования за законопроект об импичменте президента в зале заседания парламента разгорелся скандал. Процедура голосования за любой закон предусматривает два этапа: первое и второе чтение. Первое - это, по сути, включение документа в рабочую повестку дня парламента. Если он набирает необходимые 226 голосов, то далее в профильном комитете его подготавливают ко второму чтению: депутаты предлагают свои правки, дабы усовершенствовать нормы.

Но в этот день во фракции "Слуги народа" решили превзойти самих себя. Вместо принятой и привычной процедуры после голосования в первом чтении законопроекта об импичменте, спикер Дмитрий Разумков предложил сразу голосовать во втором и в целом. То есть, лишив депутатов возможности предложить свои правки. Аргументация проста: комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал голосовать в целом.

Конечно, голоса были - "Слуга народа" проголосовала дисциплинированно. Оппозиционные парламентарии начали возмущаться и обвинять новую власть в наглом нарушении регламента ВРУ и попытках лишить его основ демократичности. На что в СН отвечали: в прошлом созыве тоже нарушали, так что смотрите на свои ошибки.

За день до этого на согласительном совете в президентской фракции анонсировали новый закон о регламенте.

"Наша задача номер один - мы его уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов - разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, которые предоставили бы возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов", - заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

У большинства присутствующих на заседании нардепов возник логический вопрос: почему же законопроект с новыми нормами не был принят вначале, чтобы уже по нему работал парламент? Ведь даже депутаты фракции СН не под запись признавались, что из-за такой быстрой процедуры они даже не успели прочитать, за какой именно импичмент они проголосовали.

Новый регламент в студию

"Книжечка с регламентом очень большая, и я ее читал. Но теперь мне даже обидно ее читать, потому что если мы его (регламент, - "Апостроф") будем менять, то зря его учил", - иронизирует в комментарии "Апострофу" глава фракции СН Давид Арахамия.

Но уже серьезным тоном объясняет, что нынешний регламент не прописан под монобольшинство, которое организовалось впервые за политическую историю страны. Поэтому в "Слуге народа" хотят внести такие правки, которые были бы комфортными для работы парламента в таком составе. Естественно, необходимо учитывать, что следующим созывам, возможно, не удастся заполучить такое же большинство. "Тогда они перепишут регламент", - снова шутит Арахамия.

Со слов главы фракции становится ясно, что полного текста нового регламента еще нет, но "проговорено много инициатив". За их правильное и юридически разумное наполнение отвечает глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко. "Апостроф" пытался поговорить с депутатом о всех готовящихся инициативах, но он не смог найти времени, ссылаясь на занятость.

Со слов главы фракции становится ясно, что полного текста нового регламента еще нет Фото: unian

На данный момент в Раде зарегистрированы четыре законопроекта от СН, касающиеся изменений в регламент. Пятый - "О внесении изменений в Регламент ВРУ по противодействию злоупотреблением прав нардепов в ходе законодательной инициативы" - был поддержан во вторник, 11 сентября.

Он предлагает слегка переписать статью 48 регламента, в которой говорится, что каждый депутат имеет право внести проект постановления ВРУ об отмене принятого закона. Ранее это выглядело так: голосуют за какой-то закон, но подписать его спикер не может до тех пор, пока Рада не рассмотрит постановление кого-то из нардепов об отмене голосования за документ. Конечно, такие постановления не набирали нужное количество голосов, но время оттягивали.

Теперь же предлагается, чтобы подобные заявления регистрировали 150 депутатов, президент или Кабинет министров.

Такое же количество голосов понадобится и для обсуждения правок в законопроект, которые профильный комитет отклонил. Ранее же инициатор мог настоять на рассмотрении правки на заседании парламента без поддержки коллег.

Эти нормы еще не вступили в силу, законопроект будет готовиться ко второму чтению. Данные правки позволят не загромождать Раду законодательным "мусором". Но в нынешних реалиях это может полностью лишить оппозицию возможности влиять на принятие законов и участвовать в этом процессе. Ведь набрать остальным фракциям 150 голосов будет очень сложно.

На этом сюрпризы не заканчиваются. В законопроекте "О внесении изменений в Регламент ВРУ относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины" члены СН предлагают принудить каждого депутата состоять только в той фракции, от политической силы которой он прошел в парламент. То есть, если нардепу со временем разонравится идеология, например, "Слуги народа", то просто так выйти из фракции и перейти в другую он не сможет. Последует наказание - лишение мандата. Действующие нормы законодательства также предусматривают императивный мандат, но в том случае, если депутат самостоятельно объявит о своем выходе из фракции. Если же сама фракция решила выгнать парламентария, то он становится внефракционным и уже может сам выбирать, с кем ему идти дальше. В СН намерены изменить эту норму и также получить полномочия для лишения мандата.

Источники "Апострофа" в самой фракции признают, что этот момент дискуссионный и по нему нет единой позиции. Существуют опасения, что принятие таких норм приведет, грубо говоря, к крепостному праву в парламенте, что не соответствует демократическим нормам.

Также во власти хотят изменить количество инициаторов законопроектов. Сейчас каждый депутат может регистрировать от своего имени проекты законов. Большая их часть даже не рассматривалась комитетами, но депутату было достаточно того, что он подавал эти проекты, демонстрируя активную деятельность. Это также могут вскоре исправить. Планируется, что подавать законопроекты смогут только группы депутатов: количество парламентариев будет зависеть от количества нардепов в наименьшей фракции. В оппозиции такую идею не поддерживают.

Кроме того, в СН анонсировали голосование за введение наказания для прогульщиков. Народных избранников, которые пропускают большую часть заседаний Рады и комитетов в течение месяца, хотят лишить зарплаты за этот период.

По стопам британского парламента

Спикер Разумков анонсировал, что реформировать регламент будет помогать Пэт Кокс - глава миссии Европейского парламента по реформированию ВРУ.

Разумков анонсировал, что Пэт Кокс будет помогать реформировать регламент Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"На этой неделе к нам приезжает Кокс.Я уверен, что мы сможем пообщаться, услышать осовремененные предложения, которые будут от них исходить. И в ближайшее время вернемся к вопросу изменений регламента", - анонсировал в понедельник, 9 сентября, нардеп.

Напомним, что Кокс уже был подключен к этому процессу еще в 2015-2017 годах. Тогда европейцами была наработана концепция реформы парламента. Но рассмотреть предложенные идеи не удалось, поскольку депутаты вяло восприняли инициативу менять регламент. Причина ясна - попиариться на этом у политиков не получилось, ведь народ не волнует, по каким правилам работает Рада. Изменения нужны исключительно для эффективной работы парламента.

Хотя в других фракциях до сих пор с негативом воспринимают любые изменения в регламент. В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая в прошлом созыве была депутатом от "Народного фронта", в пример приводит Британию, где уже 300 лет ничего не меняется в работе парламента. По ее мнению, это и есть традиции парламентаризма.

"Мы же видим, что регламент хотят изменить не для улучшений. Его хотят изменить для того, чтобы быстрее штамповать решения, не давая возможности депутатам их доработать", - говорит Сюмар "Апострофу".

Большинство депутатов от СН не под запись признают, что не успевают читать все законопроекты. Поэтому они полагаются на профильные комитеты и доверяют их выводам, что иногда может быть опасно.

"Если вы не видели и не читали законопроект, за что вы голосуете?" - задается риторическим вопросом депутат Сюмар, намекая, что в СН голосуют так, как хотят в Офисе президента - без лишних вопросов.

Но таким грешили и в прошлом созыве парламента. Не раз бывали голосования, когда депутатам не раздавали проекты законов для ознакомления. А после этого многие жаловались, что на самом деле не знали, за что именно голосовали.

Безусловно, регламент ВРУ должен меняться. Но это не вопрос месяца или двух, это длительный процесс, в котором нужно продумывать и просчитывать множество нюансов. Чтобы у каждого последующего созыва Верховной Рады не возникало желание переписывать регламент под себя, что в конечном итоге может превратить его в филькину грамоту.