Гройсман дал осторожный ответ об участии в выборах мэра Киева

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман еще не принял решение об участии в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

Об этом он заявил в разговоре с "Апострофом", отвечая на вопрос о возможных намерениях участвовать в выборах мэра Киева, при этом тактично уйдя от ответа.

"Мы сообщим о своей позиции за три месяца до выборов", - ответил он. - А что есть вакансия? Вы предлагаете мне поучаствовать?".

Позже он добавил, что "думает не о выборах в Киеве, а о качестве жизни в столице». Также он оценил работу действующего мэра Виталия Кличко, сказав, что при нем было много инвестировано в развитие города.

"Но я как премьер-министр делал все для того, чтобы помочь столице", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гройсман сделал громкое заявление об уходе в отставку.