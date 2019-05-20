Премьер-министр Украины сделал громкое заявление об уходе в отставку: видео

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что он подает в отставку.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Вместе с тем я принял решение подать в отставку сразу после очередного в среду заседания правительства", - заявил Гройсман.

Глава Кабмина также отметил, что своим решением о роспуске парламента новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский "взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня".

"После того, как был избран новый президент, я сказал о том, что осознаю новые вызовы и угрозы, которые стоят в будущем. И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня, и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь", – заявил Гройсман.

"В новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", – добавил премьер.

На вопросы журналистов Гройсман отвечать не стал.

Напомним, как ранее сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает парламент. Подробнее об этом решении читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.