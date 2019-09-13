"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео

Участники студии "95 квартал" посетили завершение форума YES, где знатно порадовали его участников. Форум проходил 13 сентября в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал 24 канала.

"Под вечер на YES-2019 приехали участники 95-го квартала. Как оказалось, у них запланировано выступление перед участниками закрытой части форума", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео двойник Зеленского, попытался отшучиваться на вопросы журналистов. Также здесь была женщина в образе Юлии Тимошенко. Вышло действительно смешно.

Юморист Евгений Кошевой заявил, что его команда боялась выступать на английском, но согласилась после того, как им сказали, что заплатят валютой, соответствующей языку, которой будут говорить.

Євген Кошовий на форумі YES у Києві жартує, що він тепер може стати папою римським, і шкодує, що нема Тоні Блера, бо передав би через нього подяку всій Британії за Brexit — бо тепер європейські чиновники не зможуть казати, що для України немає місця в ЄС pic.twitter.com/ZrzC8tlHyC — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

На форумі YES 95 квартал витягнув на сцену Зеленського. Він бере участь у номері #YESUkraine2019 pic.twitter.com/95O4ETKgmB — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети бурно обсуждают официальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.