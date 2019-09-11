На фото Зеленского с Коломойским заметили интересную деталь: в сети ажиотаж

В сети бурно обсуждают официальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Причиной тому стало колено незнакомца, которое оказалось в кадре.

Своими предположениями на счет того, кому оно принадлежит, пользователи делятся в соцсетях.

"Не помню, когда в сети так обсуждали чье колено. Даже если это колено нового генпрокурора. Молодцы..." – прокомментировал снимок блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Украинцы выдвинули свои предположения на этот счет.

Отметим, что встреча, где они обсудили вопросы ведения бизнеса в стране и энергетическую сферу, прошла в Офисе президента.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.