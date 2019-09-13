В Верховной Раде приняли важный закон о коррупции: что известно

В Верховной Раде приняли законопроект о противодействии коррупции, за который проголосовали 283 депутатов, который предполагает награду для тех, кто готовы слить коррупционеров.

Так, в частности, документ определяет правовой статус обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Также, судя по тексту, законопроект предусматривает вознаграждение тем, кто предоставит ценные данные о тяжелых коррупционные преступления, которые помогут в суде.

В таком случае обличитель сможет получить 10% от суммы, но не более 12 млн гривен.

Подробнее о разоблачителях коррупции и их защите, читайте в материале "Апострофа": Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине.