Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Законодательные инициативы Офиса президента Украины по разоблачителям коррупции являются комплексными, всесторонними и направленными на создание и обеспечение эффективной и действенной системы привлечения разоблачителей для предотвращения и противодействия коррупции. Конечно, для практического воплощения такой системы потребуется еще ряд мероприятий по разработке и утверждению соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов, разработка соответствующих методических рекомендаций, проведение обучения, коммуникационно-информационные кампании. Но это все потом, постепенно, с реальными сроками, задачами и надлежащим контролем. Такое мнение высказал "Апострофу" замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Сейчас в общественной и экспертной среде продолжаются оживленные дискуссии о последних законодательных инициативах относительно правового регулирования деятельности, связанной с сообщениями разоблачителей и обеспечением гарантий и действенных механизмов их защиты от преследований и других негативных последствий добросовестного сообщения о коррупционных деяниях и связанных с коррупцией правонарушениях.

Хотелось бы выразить собственное мнение и видение наиболее важных положений законодательных инициатив по разоблачителям - введение материального поощрения и гарантий защиты разоблачителей. Перед этим следует заметить, что предложенные Офисом президента законодательные инициативы по защите разоблачителей коррупции основываются на рекомендациях европейских институтов относительно механизмов и процедур получения и проверки сообщений разоблачителей и обеспечение гарантий государственной защиты разоблачителей информации об угрозе или ущербе публичным интересам.

Внедрение действенного механизма материального поощрения касается разоблачителей наиболее тяжелых коррупционных преступлений (топ-коррупции) и является наиболее революционным изменением в систему предотвращения коррупции в целом и использования помощи разоблачителей в частности. Наибольшее количество дискуссий ведется именно вокруг этого вопроса. Такие механизмы поощрения разоблачителей существуют во многих странах мира и они доказали свою эффективность именно в коррупционных делах.

Во-первых, материальное поощрение является мощным стимулом для сообщений серьезных угроз или ущерба публичному интересу, причиненного вследствие коррупционных деяний.

Во-вторых, для разоблачителя это своего рода страховка на случай возможных негативных мер со стороны работодателя, например, увольнение, и добавляет уверенности на момент принятия решения о сообщении соответствующей информации.

В-третьих, сообщение от разоблачителей существенно упрощают и повышают эффективность деятельности правоохранительных органов в сфере выявления и расследования коррупционных преступлений.

Следует заметить, что механизмы материального стимулирования в некоторых странах существуют не только для разоблачителей, но и для сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, когда определенный процент от конфискованных или возвращенных государству средств или выделяется на дополнительные потребности определенных подразделений, или идет на премирование отдельных сотрудников. То есть система материального стимулирования лиц, способствуют предотвращению и противодействию коррупции, в мировой практике имеет несколько форм и измерений.

В законодательных инициативах Офиса президента материальное поощрение предусмотрено для ограниченной категории разоблачителей, которые сообщают о наиболее тяжких коррупционных преступлениях. Тяжесть коррупционных преступлений, за сообщение о которых разоблачитель может получить вознаграждение, определяется размером предмета преступления, например, полученной неправомерной выгоды (по сути, взятки) и размером убытков, нанесенных государству в результате совершения коррупционного преступления.

В частности, размер неправомерной выгоды или убытки, нанесенные государству, должны в пять тысяч и более раз превышать размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления, то есть составлять или быть больше около 10 миллионов гривен ($ 360 тыс. долларов США). Размер вознаграждения рассчитывается в процентах от суммы предмета преступления (например, взятки) и должен быть в пределах 10%.

В то же время, установлен лимит максимальной суммы, которая может быть выплачена разоблачителю, который составляет размер трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления, это около 12,5 миллионов гривен (около полумиллиона долларов США). То есть если, например, 10% от размера неправомерной выгоды (взятки) или размера убытков составляет 20 миллионов гривен, то разоблачитель получит не более 12,5 миллионов гривен. Если об одном и том же преступлении сообщили несколько разоблачителей, то размер вознаграждения распределяется между ними, в зависимости от значимости информации для результатов расследования преступления, предоставленной каждым разоблачителем.

Вознаграждение разоблачителю выплачивается за средства государственного бюджета на основании приговора суда по делу о соответствующем коррупционном преступлении органами государственного казначейства по процедуре бесспорного списания средств.

Поскольку процент вознаграждения не является фиксированным и остается на усмотрение суда (т.е. может быть и меньше 10%, например, 5%), законом предусмотрены критерии, которые помогут определить конкретный размер вознаграждения. В частности, суд, принимая решение о размере вознаграждения разоблачителю, должен учитывать два фактора: оригинальность информации и значимость информации. То есть информация, которую предоставляет разоблачитель, во-первых, должна быть эксклюзивной, то есть происходит по его личной осведомленности, не быть опубликованной в общедоступных публичных источниках и быть такой, которую правоохранительные органы не получали из других источников, и во-вторых, такая информация должна содержать фактические данные, которые способствовали доказыванию обстоятельств совершенного преступления.

Такой перечень условий выплаты разоблачителям вознаграждения и установленные ограничения обусловлены тем фактором, что для эффективного функционирования системы материального поощрения разоблачителей необходимы существенные бюджетные ресурсы. Конечно, было бы очень хорошо, если бы вознаграждение предусматривалось бы для всех обличителей, независимо от размеров предмета коррупционного преступления, и даже для разоблачителей, которые сообщают о правонарушениях, связанных с коррупцией, за которые установлена административная ответственность. Однако пока государство имеет ограниченные ресурсы и четко определенные приоритеты. И потом - надо с чего-то начинать. В дальнейшем, в зависимости от успешности внедрения описанной выше системы материального поощрения разоблачителей, возможно, законодатель вернется к этому вопросу и расширит круг случаев, в которых разоблачители будут иметь право на получение материального вознаграждения.

Введение новых действенных гарантий и средств защиты разоблачителей коррупции является необходимым условием обеспечения надлежащего функционирования системы использования помощи обличителей в предотвращении и противодействии коррупции. Зарубежная и национальная практика деятельности разоблачителей свидетельствует о наличии реальных и существенных негативных последствий для разоблачителей, в первую очередь в отношениях с работодателями. Как правило, разоблачители подвергаются преследованиям, негативному и / или дискриминационному отношению со стороны руководства и своих коллег. С целью предотвращения таких негативных последствий законодательными инициативами предусмотрен ряд гарантий для разоблачителей в трудовых отношениях. К примеру, за незаконное увольнение разоблачителя в связи с сообщением им информации о коррупции предусмотрена уголовная ответственность. Кроме этого, запрещается применять к разоблачителю и его близким лицам любые негативные меры воздействия со стороны работодателя (отказ в приеме на работу, уменьшение зарплаты, понижение в должности, привлечение к дисциплинарной ответственности, дискриминационное отношение и т.д.). Если разоблачитель был уволен, он должен быть немедленно восстановлен на работе и имеет право на получение компенсации за вынужденный прогул. В трудовых спорах между разоблачителем и работодателем в суде обязанность доказывания возлагается на работодателя.

Известны также случаи давления на разоблачителей с помощью попыток привлечения их к юридической (уголовной, административной, гражданской) ответственности, как правило, за нарушение неприкосновенности частной жизни, за разглашение служебной, банковской или коммерческой тайны, соответствующих положений трудовых договоров, контрактов, касающихся обязанности работника сохранять конфиденциальность. Законодательные инициативы устанавливают защиту для разоблачителей от такого давления и предусматривают освобождение разоблачителей от ответственности при условии, что такие действия были совершены с целью донесения информации о коррупции соответствующими каналами сообщений информации для разоблачителей.

Также в результате незаконных увольнений и / или исков к ним со стороны работодателей, разоблачители вынуждены тратить свои ресурсы на длительные судебные процессы. В некоторых случаях создавалась реальная угроза здоровью и / или жизни разоблачителей, их близких лиц, их собственности. В таких случаях для разоблачителей предусмотрена государственная поддержка. В частности, Национальное агентство по предотвращению коррупции может осуществлять представительство интересов разоблачителя в суде и оказывать иную поддержку разоблачителям во время судебных процессов. Разоблачители имеют право пользоваться всеми услугами бесплатной вторичной правовой помощи, то есть имеют право на бесплатные услуги адвоката. При наличии реальных угроз разоблачителю и / или его близким лицам обеспечиваются такие же меры безопасности, как и к свидетелям по уголовным делам независимо от того, о каком именно правонарушении сообщил разоблачитель.