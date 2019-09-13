Зеленский назвал главных врагов Украины, которые мешают счастью: сеть довольна

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательный пост в социальных сетях, в котором рассказал, что нужно Украине для счастья.

Для начала президент написал, что нужно для счастья лично ему.

"Что я могу сказать о счастье? Что это значит для меня, для моей семьи, для моей жены? Она здесь. Когда она улыбается – я счастлив. Счастье – это счастливая семья", - отметил гарант.

Говоря об Украине, глава государства подчеркнул, что для счастья страна должна избавиться от врагов.

"И речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего счастья. Это война, бедность, коррупция и, извините, зависть", - резюмировал он.

В сети крайне эмоционально восприняли пост Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский после своей встречи с олигархом Игорем Коломойским пообещал снижение тарифов на коммунальные услуги для населения.