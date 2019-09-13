​Какими будут тарифы на коммуналку: Зеленский сделал заявление после разговора с Коломойским​

Президент Владимир Зеленский после своей встречи с олигархом Игорем Коломойским пообещал снижение тарифов на коммунальные услуги для населения.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, передают "Украинские новости".

"Цены, связанные с коммуналкой, должны снижаться. Все понимают, что должен быть рынок. Наши европейские партнёры очень хотят рыночных цен. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - сказал Зеленский о встрече.

Зеленский также отметил, что на встрече с Коломойским обсуждал деятельность энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

"Это часть этого вопроса", - сказал Зеленский на вопрос, обсуждал ли он с Коломойским вопрос "Центрэнерго".

Он также выразил уверенность в том, что Коломойский его "услышал".

"Уверен (что услышал - ред.). Вы увидите результат", - сказал он.

Зеленский также заверил, что Игорь Коломойский не получит монопольного положения в экономике государства.

"Чтобы долго не говорить, все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех! В том числе для господина Коломойского", - заявил Зеленский.

Он также выразил пожелание в адрес Коломойского о том, что тот должен способствовать снижению тарифов на коммунальные услуги для населения.

Зеленский также пообещал работать над снижением тарифов на коммуналку.

Как сообщал “Апостроф”, в сети бурно обсуждают официальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.