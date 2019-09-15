Должности главы КГГА не будет: у Зеленского анонсировали громкие реформы

Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет.

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова Александра Корниенко, одного из лидеров и наиболее публичных представителей команды Владимира Зеленского.

"Начнем с увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. По моей информации, которую подтверждают несколько членов Кабмина, решение на заседании принималось с голоса, без подготовки надлежащих документов. Почему такая спешка и что сейчас с Киевом? Это надо спросить в первую очередь в Офисе президента, их стратегию. Потому что тут тактический вопрос", - заявил он.

Также член команды президента пояснил, почему могут убрать должность главы КГГА.

"Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА. Киев хоть и регулируется отдельным законом "Про столицу", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", - отметил Корниенко.

Также он подчеркнул, что авторы соответствующего законопроекта "группа наших депутатов".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.