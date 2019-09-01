Зеленский рассказал, когда в Украине начнутся реформы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

Об этом он сообщил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что уже в первые дни работы новой команды удалось зарегистрировать более 70 законов, которые помогут в воплощении реформ. Особо отметил Зеленский тему борьбы с коррупцией.

"Сменили главу СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.