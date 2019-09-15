После бурной вечеринки: сеть повеселило интересное фото из Рады

Одна из представительниц партии "Слуги народа" пришла в Верховную Раду в странном наряде, чем вызвала шквал обсуждений в свой адрес.

Соответствующее фото опубликовало Facebook-сообщество "Вибори 2019".

На снимке депутат стоит в черном платье, больше подходящем для вечеринки, но никак не для посещения официальных мероприятий в парламенте.

Стоит отметить, что в сети мнения по поводу внешнего вида депутата разделились. Одни посчитали его достаточно вульгарным, назвав "стилем собачки", а вторые – наоборот осудили первых, раскритиковав их за непонимание современного стиля моды.

Как сообщал "Апостроф", ранее странным нарядом в стенах Верховной Рады удивил и экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.