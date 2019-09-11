Будто намекает: сеть повеселили забавные фото нардепа в Раде

Экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский удивил странным нарядом, появившись в яркой футболке в стенах Верховной Рады.
Соответствующее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.
"Что это означает?" – подписал снимок фотограф.
На фото Дубинский выглядит действительно очень странно. Яркая футболка в бело-красных цветах явно пришлась не к месту.
"Джокер что ли?", "В школе подростки тоже так ходят, Дубинский жжет", - пишут в сети пользователи, открыто высмеивая внешний вид нардепа.
Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились билборды с надписью "Дубинский не! гей".
Также ранее Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.