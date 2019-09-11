RU  UA  EN

четверг, 12 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 сентября

16:10
Санкции ЕС против России продлены: названы сроки
16:10
Обиделись за "зеленых человечков": стало известно, как в Раде наказали депутата партии Порошенко
15:51
Известный украинский футболист вляпался в громкий скандал с полицией: видео
15:50
Свитолина - Путинцева: онлайн видео трансляция
15:44
Скандал с ликвидацией Киевского патриархата: у Филарета показали интересный документ
15:33
На курорте Кирилловка в небе заметили "инопланетян": опубликовано видео
15:21
Роспуск ЦИК: появились подробности о новом составе комиссии
15:11
ГБР нагрянуло с обыском в "Укроборонпром": названа причина
15:08
Много пива и никакого секса: самые старшие двойняшки Британии покорили сеть секретом долголетия
15:02
Боевики ЛНР передали Украине более 50 человек: опубликованы фото
14:51
Известная журналистка рассказала, кто в Украине зарабатывает грязные деньги на больных раком: фото
14:46
Новинский предложил возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будто намекает: сеть повеселили забавные фото нардепа в Раде

среда, 11 сентября 2019, 20:25
переглянути новину українською

Экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский удивил странным нарядом, появившись в яркой футболке в стенах Верховной Рады.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Что это означает?" – подписал снимок фотограф.

На фото Дубинский выглядит действительно очень странно. Яркая футболка в бело-красных цветах явно пришлась не к месту.

"Джокер что ли?", "В школе подростки тоже так ходят, Дубинский жжет", - пишут в сети пользователи, открыто высмеивая внешний вид нардепа.

Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились билборды с надписью "Дубинский не! гей".

Также ранее Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: