Будто намекает: сеть повеселили забавные фото нардепа в Раде

Экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский удивил странным нарядом, появившись в яркой футболке в стенах Верховной Рады.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Что это означает?" – подписал снимок фотограф.

На фото Дубинский выглядит действительно очень странно. Яркая футболка в бело-красных цветах явно пришлась не к месту.

"Джокер что ли?", "В школе подростки тоже так ходят, Дубинский жжет", - пишут в сети пользователи, открыто высмеивая внешний вид нардепа.

Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились билборды с надписью "Дубинский не! гей".

Также ранее Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.